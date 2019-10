Rechter VS houdt netneutraliteitsafschaffing en statelijke eigen regels in stand

De rechter heeft in een zaak tussen Mozilla en de FCC bepaald dat de eind 2017 doorgevoerde inperking van de Amerikaanse netneutraliteitsregels in stand kan blijven. Tegelijkertijd hebben de rechters ook bepaald dat de FCC afwijkende statelijke wetten niet mag torpederen.

Het United States Court of Appeals District of Columbia Circuit heeft in zijn uitspraak de zogeheten Restoring Internet Freedom Order grotendeels intact gelaten. Dat betekent in de praktijk dat de meeste van de ingebrachte argumenten van Mozilla zijn verworpen. De Republikeinse voorzitter van de FCC, Ajit Pai, noemt het oordeel een grote overwinning voor consumenten waarmee volgens hem een jaren '30-achtige stijl van internetregulering wordt opgeheven. Volgens hem is er vandaag de dag in de VS een open en vrij internet. Pai stelt dat consumenten sinds de Restoring Internet Freedom Order 40 procent sneller internet hebben gekregen en dat miljoenen extra Amerikanen toegang hebben gekregen tot snel internet.

De Republikeinse meerderheid van toezichthouder FCC veranderde in december 2017 de regels omtrent de netneutraliteit door middel van de genoemde Restoring Internet Freedom Order. Daarmee werden de strenge regels afgeschaft, waardoor bepaalde waarborgen rond dienstverlening, netwerktoegang en mededinging zijn wegvallen. De nieuwe regels maken het bijvoorbeeld mogelijk voor providers om deals te sluiten met aanbieders van diensten om die voorrang te verlenen en dat is een mogelijke nieuwe bron van inkomsten. De nieuwe regels werden in juni vorig jaar definitief van kracht.

Mozilla was hier niet blij mee en spande begin vorig jaar een rechtszaak aan. Het bedrijf vindt dat het nieuwe regime het einde van het internet kan betekenen en dat het enkel voordelig uitpakt voor grote isp's. Ook vindt Mozilla dat het besluit van de FCC federale wetten schendt.

Het bedrijf achter de Firefox-browser heeft het afschaffingsbesluit van de FCC niet van tafel gekregen, maar heeft wel iets anders bereikt. Er zijn nogal wat Amerikaanse staten die eigen statelijke regels en wetten hebben ingevoerd om de netneutraliteit of delen daarvan in hun staat te waarborgen. Het besluit van de FCC bevat een onderdeel dat staten in feite verbiedt dit te doen, maar dat element moet de FCC schrappen. Volgens de drie rechters komt de FCC niet het recht toe om categorisch alle vijftig staten ervan te weerhouden hun eigen regels op te stellen over interstatelijke communicatie. Ook moet de FCC de Restoring Internet Freedom Order op onderdelen aanpassen, omdat het bijvoorbeeld niet heeft onderzocht wat de gewijzigde regels voor de publieke veiligheid betekenen.