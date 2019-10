Mozilla brengt Firefox 70 uit met meer beveiliging tegen trackers

Firefox versie 70 is uitgebracht. In deze uitgave worden cross-site trackingcookies van sociale media standaard geblokkeerd. Ook kan de browser een overzicht geven van wat voor trackers er allemaal geblokkeerd zijn door Enhanced Tracking Protection.

Verder is in Firefox-versie 70 de Lockwise-wachtwoordmanager standaard aanwezig en zijn hierin ingevoerde gegevens ook beveiligd met Firefox Monitor, dat dezelfde dienst verleent als HaveIBeenPwned.com. Ook kan Lockwise synchroniseren met mobiele versies van Firefox en in de losstaande Lockwise-app.

Enhanced Tracking Protection, dat zijn intrede deed in versie 63, blokkeerde al cross-site-tracking, tracking content, cryptominers en fingerprinters. Volgens de browsermaker zijn er naar schatting sinds de introductie van de functie in juli 450 miljard trackingverzoeken geblokkeerd.

In de nieuwe versie is in de adresbalk aan een icoontje te zien of een website de locatie van de gebruiker ophaalt en is het https-slotje niet meer groen, omdat dit onterecht een te sterk gevoel van veiligheid en privacy zou geven, legt Firefox-engineer Johann Hofmann uit. Het http-slotje heeft nu een rode streep erdoorheen.

Aan de technische zijde stelt Mozilla dat dankzij een snellere Javascript baseline interpreter pagina's tot acht procent sneller laden. Bij macOS is dat zelfs tot 22 procent dankzij verbeteringen in de compositor, die tevens moeten leiden tot maximaal 37 procent minder bronnengebruik bij video's afspelen.

Firefox 70 is te verkrijgen via de ingebouwde updater en de downloadpagina. Op macOS en Android wordt de update gefaseerd uitgebracht, wat betekent dat de ene gebruiker de update sneller vanuit zijn appwinkel krijgt dan de andere.