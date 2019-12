Mozilla brengt vpn-dienst in de VS voor 5 dollar per maand uit

Mozilla brengt een eigen vpn-dienst uit in de Verenigde Staten. Gebruikers kunnen zich inschrijven voor een wachtlijst, waarna ze de vpn voor een introductieprijs van 5 dollar per maand kunnen gebruiken. Begin 2020 komt de dienst uit in andere regio's.

Het bedrijf testte begin september al een Firefox Private Network-browserextensie. Deze dienst functioneert echter alleen als browserproxy, waardoor de beveiliging alleen werkt voor webverkeer via de Firefox-browser. Als volgende stap introduceerde het bedrijf op 3 december een volledige, full-device vpn-dienst, waarmee al het netwerkverkeer van een apparaat wordt versleuteld. Gebruikers kunnen zich sinds deze week inschrijven voor een wachtlijst voor de dienst. Momenteel is de vpn alleen beschikbaar op Windows 10 64-bit, maar in de toekomst komt Mozilla met ondersteuning voor macOS, Linux, ChromeOS, Android en iOS.

Gebruikers die de vpn-dienst installeren, kunnen verbinding maken met servers in dertig verschillende landen. De dienst kan op maximaal vijf apparaten gebruikt worden. Deze restrictie is vergelijkbaar met andere vpn-diensten.Firefox Private Network is gemaakt in samenwerking met Mullvad, een andere vpn-provider. De dienst maakt gebruik van WireGuard, een relatief nieuw vpn-protocol. Mullvad zegt toe geen logs te bewaren. Gebruikers kunnen eventueel betalen met contant geld of cryptovaluta.

Mozilla zal zijn vpn-dienst 'tot in het begin van 2020' in de VS bètatesten, waarna de dienst naar andere regio's komt. Gebruikers kunnen zich inschrijven voor een wachtlijst. Deze lijst is ook open voor Nederlandse en Belgische gebruikers. De Firefox Private Network-vpn is momenteel beschikbaar voor een introductieprijs van vijf dollar per maand. Het is nog onbekend wat de dienst gaat kosten wanneer deze in Nederland en België uitkomt. Mullvad, de vpn-provider die meewerkt aan de Firefox-vpn, biedt al wel een vpn in de Benelux. Die dienst kost op het moment van schrijven vijf euro per maand.