Apple erkent afsluitprobleem bij 13"-MacBook Pro's en geeft stappenplan voor fix

Apple erkent dat er problemen kunnen zijn met de instapmodellen van de dit jaar uitgebrachte Macbook Pro 13". Deze kunnen zichzelf ineens afsluiten, terwijl er nog genoeg accuduur zou moeten zijn. Het bedrijf geeft een stappenplan dat het probleem wellicht kan verhelpen.

In een bericht op een ondersteuningspagina schrijft Apple wat gebruikers van 13"-MacBook Pro's van dit jaar kunnen doen als ze te maken krijgen met een willekeurig afsluitende laptop die nog genoeg accuduur zou moeten hebben. Het gaat hierbij specifiek om het 13"-model van de MacBook Pro uit 2019, die voorzien is van twee Thunderbolt 3-aansluitingen. De duurdere varianten van deze laptop beschikken over meer van deze aansluitingen; deze modellen worden voor zover bekend niet getroffen door dit probleem.

Apple zegt dat gebruikers die last van het afsluitprobleem hebben, wellicht baat kunnen hebben bij het uitvoeren van de volgende stappen. Allereerst moet het aangegeven accuniveau tot onder de 90 procent zijn gedaald. Vervolgens moet de laptop op het stroomnet worden aangesloten en alle programma's dienen te worden afgesloten. Gebruikers moeten daarna de MacBook Pro dichtklappen, zodat deze in de slaapmodus belandt. Het apparaat moet dan minstens acht uur worden geladen. Na die acht uur is het de bedoeling dat gebruikers een update doorvoeren naar de nieuwste versie van macOS. Apple zegt dat als deze stappen het probleem niet verhelpen, gebruikers contact moeten opnemen.

Tijdens afgelopen zomer werd onder meer op het forum van Apple al melding gemaakt over dit probleem. Toen gaf een gebruiker aan dat het systeem niet het juiste accuniveau herkent. Concreet betekende dat volgens hem dat als de accu in werkelijkheid een capaciteit van 70 procent over heeft, dat het systeem dat als 100 procent weergeeft. En als er een percentage van 35 wordt aangeduid, kan de accu eigenlijk al op 0 procent zitten. Deze gebruiker gaf aan het probleem te hebben opgelost door de accu extra lang te laden om zeker te weten dat het niveau in werkelijkheid ook echt op 100 procent zat, en vervolgens de system management controller te resetten.