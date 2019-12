Apple maakt nieuwe Mac Pro beschikbaar op 10 december

Apple heeft te kennen gegeven dat de nieuwe Mac Pro op 10 december beschikbaar is. Geïnteresseerde klanten hebben dat te horen gekregen, en zij kunnen vanaf die datum een order plaatsen. Eerder had Apple nog geen precieze releasedatum bekendgemaakt.

De datum van 10 december staat op een bericht dat iemand van Apple kreeg, zo blijkt uit een bericht op Twitter. De website van Apple vermeldt nog steeds dat de nieuwe Mac Pro dit najaar uitkomt. Overigens had Apple al wel aangegeven te mikken op een releasedatum in december, maar een precieze dag was nog niet bekendgemaakt.

De Mac Pro begint met een prijs vanaf 6000 dollar. Omgerekend en inclusief btw komt dat neer op zo'n 6597 euro. Voor dat bedrag krijgt de koper model met een Xeon-cpu met 8 cores op 3,5GHz, een Radeon Pro 580X-gpu, 32GB aan 2666MHz-ram en een 256GB-ssd. Er zijn upgrades mogelijk, maar wat die gaan kosten is nog niet duidelijk.

Tegelijkertijd met de Mac Pro komt de Pro Display XDR beschikbaar. Dat scherm heeft een 6k-resolutie en een geadverteerde maximale helderheid van 1600cd/m², en daarvoor vraagt Apple een prijs van 5000 dollar.