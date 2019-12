Foto wijst erop dat Apple de Mac Pro deels in China laat assembleren

Er is een foto verschenen van een Mac Pro die is geleverd aan een klant in Frankrijk. Die Mac Pro is in China geassembleerd. Apple beweerde afgelopen najaar dat het zijn duurste computer laat maken in de VS.

De behuizing van de Mac Pro heeft een tekst achterop staan met 'Assembled in China', meldt MacGeneration. Het is de eerste foto van een nieuwe Mac Pro die is geleverd in Europa en het is onbekend of alle Mac Pro's voor de Europese markt uit China komen, al ligt dat wel voor de hand.

Apple laat veel hardware assembleren in China, maar het liet afgelopen najaar weten dat het de Mac Pro laat maken in de VS. In een later bericht stond wel dat 'exemplaren van de Mac Pro nu in productie zijn in Austin, Texas, en binnenkort verzonden worden naar klanten in Noord- en Zuid-Amerika.' Dat liet al de mogelijkheid open dat de Amerikaanse fabrieken niet de hele wereld zouden bedienen.

De hardwaremaker liet de vorige versie van de Mac Pro in dezelfde fabriek maken. De Amerikaanse president Donald Trump kwam dit najaar op bezoek in de fabriek, waar Apple-directeur Tim Cook hem rondleidde. Cook en de Mac Pro verschenen daarop in een promotiefilmpje van Trump. Apple heeft nooit gezegd dat de Mac Pro ook in China geassembleerd zou gaan worden. De Mac Pro kwam vorige week uit.