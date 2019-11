Apple brengt Mac Pro en Pro Display XDR uit in december

Apple brengt in december de vernieuwde Mac Pro en Pro Display XDR uit. Eerder gaf het bedrijf al aan dat de producten in 2019 uit zouden komen, maar het was nog niet bekend in welke periode dit zou zijn. Een exacte releasedatum is nog onbekend.

Apple heeft nog geen exacte releasedatum voor de apparaten gegeven, maar gezien de eerdere aankondiging voor 'deze herfst', zullen de producten waarschijnlijk voor 21 december in de verkoop gaan. Officiële europrijzen voor de producten zijn nog onbekend.

De Mac Pro wordt geleverd met maximaal 8TB aan ssd-opslag, waar de maximale opslagcapaciteit in eerste instantie 4TB zou bedragen. Apple geeft aan dat de aankomende Mac Pro nu maximaal een zestal 8k-ProRes-videostreams ondersteunt. In eerste instantie zou de workstation maximaal drie van deze streams ondersteunen. Dit is volgens Apple te danken aan optimalisatie van de Final Cut Pro-software, schrijft TechCrunch.

De Mac Pro heeft een vanafprijs van 6000 dollar. Omgerekend en inclusief btw komt dat neer op zo'n 6597 euro. Voor dit geld levert Apple een model met een Xeon-cpu met 8 cores op 3,5GHz, een Radeon Pro 580X-gpu, 32GB aan 2666MHz-ram en een 256GB-ssd. Dit basismodel kan uiteraard worden geüpgraded. Het duurste model bevat een Xeon-cpu met maximaal 24 cores, vier Vega II-gpu's, een ssd van 8TB, en 1,5TB ram op 2933MHz met ecc-buffering. De prijzen voor de verschillende upgrades zijn nog onbekend.

De Pro Display XDR van Apple komt ook in december uit, tegelijkertijd met de Mac Pro. Dat scherm heeft een 6k-resolutie en een geadverteerde maximale helderheid van 1600cd/m². Het scherm kost 5000 dollar voor het standaardmodel, wat neerkomt op 5497 euro inclusief btw. Voor 1000 dollar extra komt Apple ook met een variant met matte 'nano-coating'. Apple verkoopt voor het scherm een vesa-adapter voor 100 dollar en een schermstandaard voor 1000 dollar.

De Mac Pro en Pro Display XDR.