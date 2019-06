Apple iMac 2019 Review

Wie Apple een beetje kent weet dat het bedrijf zijn iPhones ieder jaar een hardwareupdate geeft, maar bij de laptops en desktops is dat niet zo vanzelfsprekend. Zo was de vorige hardwareupdate bij de iMac alweer twee jaar geleden en in de tussentijd is er nogal wat veranderd op compoentengebied. Waar het topmodel twee jaar geleden nog van vier processorcores was voorzien, heeft het 2019-model er acht. Bovendien kun je een nieuwe videokaart in de vorm van de Vega 48 in laten bouwen. Reden genoeg om te kijken hoe het met de snelheid van de nieuwe iMac staat.

Alvorens benchmarks te draaien kijken we naar het uiterlijk van de de 2019-iMac. En eerlijk is eerlijk, daar valt niet veel nieuws over te vertellen. De behuizing is sinds 2012, toen Apple zijn dikke iMac een afslankkuur gaf, ongewijzigd gebleven. Het design is nog altijd strak, maar na zeven jaar wordt het misschien wel tijd voor iets nieuws. De schermranden zijn voor hedendaagse begrippen breed en waar Apple bij zijn MacBooks al in 2016 overstapte op hetzelfde kleurenschema als de iPhones, zijn de kleuren van de gewone iMac onveranderd gebleven. Er is dus geen Space Grey of Silver beschikbaar, maar gewoon het zilvergrijs dat we al sinds 2008 van Apple kennen.

Dat we het uiterlijk gedateerd vinden, betekent overigens niet dat er iets mis mee is, want het aluminium vormt nog altijd een stevige behuizing voor hardware en scherm. Ook aan de aansluitingen is in deze iteratie niets veranderd. Vorm wordt daarbij boven functie verkozen, want de aansluitingen zitten achterop en je moet het systeem dus draaien om een usb-kabel of sd-kaart in te steken. Van links naar rechts zitten er achterop een mini-jackaansluiting, een sd-kaartlezer, vier usb 3.0-aansluitingen, twee usb-c-aansluitingen en ethernet. De usb-c-aansluitingen werken op maximaal 10Gbit/s, maar hebben ook ondersteuning voor sneller Thunderbolt 3. De ethernetaansluiting ondersteunt maximaal 1Gbit/s-verbindingen.

Toetsenbord en muis

De iMac wordt geleverd met een Magic keyboard en Magic mouse. Beide werden in 2015 geïntroduceerd en net als bij de aansluitingen is dit wat ons betreft een geval waarbij vorm boven functie gaat. Om te beginnen is de layout van het toetsenbord erg compact, en vrijwel hetzelfde als dat van Apple's laptops en daardoor ontbreekt een numeriek toetsenblok dus. Wil je een groter toetsenbord waar dat wel op zit, dan betaal je vijf tientjes extra. De vlakke toetsen maken bovendien gebruik van rubber dome-switches en daardoor hebben ze weinig travel en 'laptopaanslag'. Denk dan niet aan de toetsenbordaanslag van een Apple MacBook, want die heeft nog minder travel, maar eerder aan een conventionele laptop. In vergelijking met de meeste desktoptoetsenborden en helemaal vergeleken met mechanische toetsenborden is die travel een stuk minder. Dat is overigens niet per se slecht, want er zijn genoeg liefhebbers te vinden voor dit type toetsenbordjes.

In tegenstelling tot het toetsenbord kunnen we aan de Magic mouse niet wennen. De muis heeft een hele lichte bolling, waardoor je hand er voor je gevoel plat op ligt en je er voor je gevoel minder controle over hebt dan over een bollere muis die je goed kunt 'vastgrijpen'. Wat de Magic mouse wél weer praktisch maakt is de geïntegreerde mogelijkheid om gestures te gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld met twee vingers tussen twee schermvullende apps swipen, of met een vinger dubbeltikken om in te zoomen. Dubbeltik je met twee vingers dan open je Mission control, waarmee je makkelijk tussen apps kunt wisselen. De gestures wennen snel, maar dat gold in ons geval niet voor het gebruik van de muis zelf, die we graag inruilen voor een muis die beter vasthoudt, de gestures ten spijt.