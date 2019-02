Gerucht: Apple komt dit jaar met 16"-MacBook Pro en 31"-monitor met 6k-resolutie

Apple zou dit jaar een MacBook Pro met een scherm rond 16" of 16,5" presenteren. Dat vermeldt Ming-Chi Kuo, een analist die afgelopen jaren vaker vroegtijdig juiste voorspellingen deed over de line-up van Apple-producten.

Het gaat om een MacBook Pro met een groter scherm dan het huidige 15"-model en een nieuw ontwerp, zo vermeldt Kuo volgens 9to5Mac. Andere details over het apparaat zijn er nog niet. Apple maakt nu MacBook Pro's met schermformaten van 13,3" en 15,4", terwijl er ook een 12"-MacBook bestaat in een lagere prijsklasse.

Daarnaast zou Apple weer terugkomen op de markt voor monitoren met een eigen 31"-display met 6k3k-resolutie. De huidige iMacs hebben schermen van 27" en 21" en de maximale resolutie is 5k. Apple verkocht sinds 2011 zijn Thunderbolt-display, maar stopte daar in 2016 mee. Sindsdien heeft Apple alleen een UltraFine-display van LG in het assortiment van zijn winkels gehad. Behalve de nieuwe MacBook Pro en monitor komt er ook een nieuwe Mac Pro volgens Kuo, maar dat zei Apple zelf al in april vorig jaar.

Kuo vermeldt daarnaast de komst van een volgende iPod touch met nieuwe processor, Apple Watch met ecg-functie voor meer landen en AirPods met ondersteuning voor draadloos laden. Op het gebied van iPhones verandert er volgens Kuo niet veel. Het ontwerp, het schermformaat en de inkeping van de komende iPhones blijven hetzelfde als de huidige generatie, schat de analist in. Ook blijft de Lightning-poort volgens hem op de telefoon zitten.

Wel zijn er verbeteringen op het gebied van Face ID met een krachtigere dotprojector, een derde camera aan de achterkant, omgekeerd draadloos laden om AirPods op te laden op de telefoon en ultra wideband-ondersteuning voor onder meer plaatsbepaling binnenshuis.