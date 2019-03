Apple levert iMac Pro met 256GB ddr4 ecc-geheugen voor meerprijs van 6240 euro

Apple heeft wijzigingen doorgevoerd aan de configuratie van de iMac Pro. De duurste iMac kan nu ook met 256GB ddr4 ecc-geheugen geleverd worden, dat was maximaal 128GB. Sommige upgrades, zoals die van 32GB naar 64GB, zijn goedkoper geworden.

Bij het configureren van een iMac Pro kunnen klanten nu kiezen voor de standaardhoeveelheid van 32GB werkgeheugen, of uitbreidingen naar 64GB, 128GB of 256GB. In alle gevallen gaat het om ddr4 ecc-geheugen op 2666MHz. De meerprijs voor de upgrade naar 64GB kost nu 480 euro, dat was tot voor kort 960 euro. Een upgrade naar 128GB kost nu 2400 euro, dat was 2880 euro. De meerprijs voor een upgrade naar de maximale hoeveelheid van 256GB is 6240 euro, dat is meer dan de basisprijs van de iMac Pro zelf.

Ook zijn er wijzigingen bij de gpu-keuze. De upgrade van een Radeon Pro Vega 56 naar een Vega 64 kost nu 660 euro, dat was 760 euro. Er is een nieuwe optie bijgekomen, klanten kunnen nu ook voor 840 euro de Vega 64X kiezen. Wat precies het verschil is tussen de 64 en de 64X is niet duidelijk, waarschijnlijk heeft het X-model hogere kloksnelheden.

Verder maakt Apple de ssd-upgrades wat goedkoper. De keuze voor 2TB of 4TB heeft nu een meer prijs van 720 of 2880 euro, dat was 960 en 3360 euro. De cpu-opties en prijzen voor cpu-upgrades zijn ongewijzigd ten opzichte van de release van de iMac Pro begin 2018.