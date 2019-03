Otherside Entertainment toont eerste beelden System Shock 3

Otherside Entertainment heeft voor het eerst beelden van System Shock 3 getoond. Het gaat om een kort teaserfilmpje, dat te zien was tijdens de Unity Keynote op de Game Developer Conference 2019. Het spel is sinds 2015 in ontwikkeling.

De korte teaser laat niet veel zien, maar bevat waarschijnlijk wel beelden die in de game-engine zijn gemaakt. Het is voor het eerst dat de ontwikkelaar beelden laat zien van het spel dat in 2015 werd aangekondigd.

Warren Spector, de producent van de eerste System Shock-game en van Deus Ex, is betrokken bij de ontwikkeling van het derde deel. Otherside Entertainment kocht onlangs de uitgaverechten terug van Starbreeze, dat Zweedse bedrijf investeerde twee jaar geleden 11 miljoen euro in de ontwikkeling.

De eerste System Shock-game kwam in 1994 uit en in 1999 verscheen deel twee. Het zijn actie-rpg's met een cyberpunkthema en ze werden destijds goed ontvangen. De games worden gezien als klassiekers binnen het genre. Een verschijningsdatum van het derde deel is nog niet bekendgemaakt.