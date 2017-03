Door Julian Huijbregts, dinsdag 14 maart 2017 21:06, 5 reacties • Feedback

Ontwikkelaar OtherSide Entertainment maakt bekend dat het Zweedse gamebedrijf Starbreeze 12 miljoen dollar, omgerekend 11,3 miljoen euro, investeert in System Shock 3. Starbreeze zal de game uitgeven op de pc en 'andere platforms'.

Starbreeze heeft met de investering zich ervan verzekert van de rechten om het spel uit te mogen geven. Het Zweedse bedrijf is de maker en uitgever van onder meer Payday 2 en werkt ook aan een geavanceerde vr-headset: de StarVR.

Wanneer System Shock 3 uitkomt is nog niet bekend. De ontwikkeling van het derde deel in de serie werd eind 2015 aangekondigd. Enkele maanden later werd bekendgemaakt dat Warren Spector, de topman achter de eerste Deus Ex-game en System Shock, was aangetrokken om leiding te nemen over het team dat werkt aan de nieuwe game.

Het eerste deel in de System Shock-serie verscheen in 1994 en in 1999 kwam System Shock 2 uit. De actie-rgp's met cyberpunkthema werden destijds goed ontvangen en worden gezien als klassiekers binnen het genre.

Naast een nieuwe System Shock-game wordt er ook gewerkt aan een remake van het origineel. Dat wordt gedaan door een Nightdive Studios, na een succesvolle crowdfundcampagne op Kickstarter. De remake moet in het tweede kwartaal van 2018 verschijnen.