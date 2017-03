Door Julian Huijbregts, dinsdag 14 maart 2017 20:26, 20 reacties • Feedback

Double Fine Productions maakt bekend dat Full Throttle Remastered op 18 april uitkomt voor de pc, PlayStation 4 en PS Vita. De game is een opgepoetste versie van Tim Schafers avonturenspel dat in 1995 werd uitgebracht door LucasArts.

Voor de remaster zijn de omgevingen en personages opnieuw met de hand getekend, om het spel in een hogere resolutie weer te kunnen geven. Ook beloven de makers verbeterde audio en een verbeterde interface. Op ieder moment kunnen spelers in het spel wisselen tussen de oude en de nieuwe versie. De inhoud van de remaster is gelijk aan het origineel.

De nieuwe versie van de game wordt uitgebracht door Double Fine Productions, dat eigendom is van Tim Schafer. Hij was ook de oorspronkelijke maker van de game, destijds werkte hij nog bij LucasArts. Full Throttle Remastered is vanaf 18 april te koop via GOG en de PlayStation Store en kost 15 euro. De game is vooruit te bestellen met twintig procent korting in beide stores.