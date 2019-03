Gameklassieker Beneath a Steel Sky uit 1994 krijgt opvolger

Revolution Software heeft Beyond a Steel Sky aangekondigd. De game wordt een opvolger van de point and click-puzzelgame Beneath a Steel Sky, die in 1994 verscheen. De bedenkers van het origineel zijn betrokken bij de opvolger die dit jaar op pc, consoles en Apple Arcade verschijnt.

In Beyond a Steel Sky keert hoofdpersonage Robert Froster terug en bevindt hij zich wederom in een dystopische stad waarin een kunstmatige intelligentie de dienst uit maakt. De game gaat over thema's zoals sociale controle en privacy. De grafische stijl van de nieuwe game is flink veranderd ten opzichte van het tweedimensionale origineel. Beyond a Steel Sky krijgt driedimensionale omgevingen en spelers kunnen daarin ook rondlopen in plaats van alleen klikken op objecten.

Het creatieve duo achter de originele game werkt aan de opvolger. Het gaat om Charles Cecil, de hoofdontwerper en topman van Revolution Software, en om tekenaar Dave Gibbons. Hij is ook bekend van zijn werk aan de strip Watchmen, die hij samen met Alan Moore tekende. In een interview met Variety vertellen ze dat ze de game bewust niet Beneath a Steel Sky 2 noemen, omdat het spel dan geassocieerd zou worden met de point and click-stijl van het eerste deel. Ook willen ze dat mensen die het origineel niet kennen de nieuwe game probleemloos kunnen spelen. De game sluit wat thema's en verhaal betreft wel aan op het eerste deel, maar kennis van die game is niet vereist.

Beyond a Steel Sky werd maandagavond aangekondigd bij de presentatie van Apples Arcade-dienst voor games en daarbij werden ook beelden getoond. Het spel zal onderdeel zijn van dat abonnement, maar er komen ook versies voor de pc en consoles. Op welke consoles de game uitkomt, is nog niet duidelijk. Een verschijningsdatum is nog niet genoemd, wel is bekendgemaakt dat het spel dit jaar uitkomt.

De oorspronkelijke game Beneath a Steel Sky kwam in 1994 uit voor MS-DOS en de Commodore Amiga. Later volgden verschillende releases op andere platforms, waaronder Windows. In 2009 kwam er een geremasterde iOS-versie van het spel uit. De oorspronkelijke pc-versie is inmiddels gratis beschikbaar als freeware. Het spel kreeg bij zijn release hoge beoordelingen en werd geprezen om de goede puzzels en het verhaal. Ook was het een commercieel succes.

Aankondigingsvideo van Apple Arcade met informatie over Beyond a Steel Sky vanaf 00:17