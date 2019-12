Opvolger van gameklassieker Beneath a Steel Sky is uitgesteld tot volgend jaar

Beyond a Steel Sky, de opvolger van point and click-puzzelgame Beneath a Steel Sky uit 1994, komt niet meer dit jaar uit. Ontwikkelaar Revolution Software zegt een paar maanden extra tijd nodig te hebben. Het spel moet ergens begin 2020 uitkomen voor pc, consoles en Apple Arcade.

De ontwikkelaar zegt ergens begin volgend jaar de nieuwe releasedatum bekend te maken. Beyond a Steel Sky had nog geen verschijningsdatum, maar bij de aankondiging in maart werd gezegd dat het spel nog dit jaar zou uitkomen.

Beyond a Steel Sky werd aangekondigd als een game voor Apples Arcade-abonnement, maar er verschijnt ook een versie voor de pc en het spel komt naar niet nader genoemde consoles. De bedenkers van het originele spel zijn betrokken bij de opvolger.

De game Beneath a Steel Sky verscheen in 1994 voor MS-DOS en de Commodore Amiga. Het spel kwam later ook naar Windows en in 2009 verscheen er een remaster voor iOS. De pc-versie is van de klassieker, die hoge beoordelingen kreeg, is inmiddels beschikbaar als freeware. Het spel werd geprezen om de goede puzzels en het verhaal.