Ontwikkelaars kraken AirPlay 2-protocol van Apple en werken aan app

Ontwikkelaars hebben het AirPlay 2-protocol van Apple gekraakt. Daardoor zou het in de toekomst vermoedelijk mogelijk worden om te streamen vanaf een iOS-apparaat naar een multiroom set-up met bijvoorbeeld een Raspberry Pi. Dat is nu alleen mogelijk met compatibele apparatuur.

De ontwikkelaars hebben hun bevindingen gedeeld in een besloten Slack-groep, maar diverse mensen posten erover op GitHub, wat 9to5Mac opmerkte. Hoewel de ontwikkelaars het protocol hebben gekraakt, zijn er nu wat hobbels te nemen om het werkend te krijgen op alle hardware. Wat die hobbels zijn, is onduidelijk.

Daarna moet er nog software komen die gebruik maakt van de mogelijkheid om te streamen naar apparaten zonder licentie. Daarmee wordt het mogelijk om via een daarvoor gemaakte app audio vanaf een iOS-apparaat te streamen naar bijvoorbeeld een Raspberry Pi, die een set-up in meerdere kamers aanstuurt. Dat is nu nog onmogelijk.

Ontwikkelaar invano zegt dat er nog geen planning is voor wanneer een app zal verschijnen. De huidige kraak is een Python-script die niet klaar is voor dagelijks gebruik. Ontwikkelaars kraakten AirPlay 1 al jaren geleden en Apple heeft dat niet gefixt. De ontwikkelaars hopen dat Apple de kwetsbaarheden waar deze kraak gebruik van maakt, ook zal laten zitten in AirPlay 2.