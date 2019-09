NLZiet biedt live- en replaystreams aan op 1080p met 7,5Mbit/s en 50fps

Televisiedienst NLZiet verhoogt de resolutie, framerate en bitrate van de live- en replaystreams van de twaalf belangrijkste Nederlandse zenders. De resolutie gaat naar 1080p, waarbij de framerate naar 50fps gaat en de bitrate naar 7,5Mbit/s wordt verhoogd.

De it-directeur van NLZiet, Sander Kouwenhoven, vertelt Tweakers dat het hier specifiek gaat om de live- en replaystreams die via het Britse bedrijf Red Bee lopen. NLZiet is eerder naar deze partij overgestapt als provider van de livestreams. Het gaat dan bijvoorbeeld om het kijken naar een live voetbalwedstrijd die op een zender wordt uitgezonden. Volgens Kouwenhoven betekenen deze vernieuwingen dat NLZiet nu voor livestreaming in Nederland de hoogste kwaliteit biedt.

De verbeteringen gelden niet voor video-on-demandcontent die rechtstreeks van bijvoorbeeld de NPO, Talpa of RTL afkomstig is. Het gaat dan bijvoorbeeld om een episode van een serie die een gebruiker in NLZiet start. In sommige gevallen is dan al sprake van een 1080p-resolutie, maar dat kan ook nog in 720p zijn. De framerate is in al deze gevallen nog gelimiteerd op 25fps en de bitrate zit hier nog op 3,5Mbit/s. Bij een 720p-resolutie is de bitrate altijd 3,5Mbit/s.

Overigens wordt ook onderscheid gemaakt aan de hand van het gebruikte apparaat. Voor mobiele gebruikers op smartphones en tablets blijft alles nog onveranderd en zijn dus ook de live- en replaystreams nog gewoon op hooguit 720p en 25fps beschikbaar. Op de Android TV, Apple TV en de pc komt de verhoogde kwaliteit over enkele weken beschikbaar, en voor Chromecast en Airplay is dat over enkele maanden.

Om gebruik te kunnen maken van de verbeteringen, moeten gebruikers in de NLZiet-app op hun smart-tv of PlayStation 4 in het hoofdmenu onder de noemer 'over de app' de streamkwaliteit aanpassen. Zodra deze op 'hoog' wordt gezet, zijn bij de twaalf hoofdkanalen de genoemde streams in de hogere kwaliteit te bekijken. Het gaat dan om NPO 1, NPO 2, NPO 3, RTL 4, RTL 5, SBS6, RTL 7, Veronica/Disney XD, Net5, RTL 8, RTL Z en SBS9.

In april gaf NLZiet-directeur Niels Baas al aan dat er na de zomer verbeteringen zouden worden doorgevoerd, waarbij hij sprak over een hogere resolutie, bitrate en framerate. Wat de bitrate betreft noemde hij toen een verhoging van 4 naar 6Mbit/s, wat nu dus 7,5Mbit/s is geworden. Destijds waren er de nodige klachten over vooral de kwaliteit van de streams van live voetbalwedstrijden.

Overigens is er ook nog een soort 'opschakelprofiel' waarbij weliswaar gewoon 1080p en 50fps beschikbaar zijn, maar de framerate nog op 5,5Mbit/s blijft hangen; dat profiel is adaptief en eigenlijk alleen aan de orde als bijvoorbeeld de bandbreedte die beschikbaar is, niet hoog genoeg is. Voor de meeste gebruikers zal het in de praktijk neerkomen op 7,5Mbit/s.