SBS brengt in België gratis streamingdienst GoPlay uit

SBS België heeft zijn streamingplatform GoPlay uitgebracht. Via de site zijn alle programma's van de zender te kijken, maar ook vlogs van influencers en unieke series. Via de dienst kunnen kijkers vooralsnog niet live kijken.

De dienst is te benaderen via GoPlay.be. Via de dienst zijn de programma's van zenders Play4, Play5 en Play6 gratis te bekijken. Dat kan niet live, maar alleen achteraf. Het is vooralsnog ook alleen mogelijk de dienst via de browser te gebruiken. Een app met Chromecast-ondersteuning volgt later, maar het is niet bekend wanneer.

Naast de drie tv-zenders kunnen gebruikers ook extra's zien. Dat zijn onder andere beelden van achter de schermen van bijvoorbeeld Big Brother, en een serie die wordt gemaakt door vloggers achter Iedereen Beroemd. Later volgen er nog meer kanalen van bloggers. De dienst is gratis te gebruiken, maar gebruikers moeten wel een account aanmaken en verplicht hun adblocker uitschakelen.