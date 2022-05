Samsung TV Plus-dienst met twintig kanalen is beschikbaar in de Benelux

Samsung heeft zijn streamingdienst Samsung TV Plus beschikbaar gemaakt in Nederland en België. Gebruikers van Samsung-tv's kunnen daarmee gratis naar twintig kanalen kijken, met onder andere nieuws, sport en entertainment. De zenders hebben advertenties.

Samsung TV Plus is vanaf dinsdag beschikbaar op alle Samsung Smart TV's die na 2017 zijn verschenen, schrijft de fabrikant. In Nederland en België krijgen gebruikers toegang tot zes lokale kanalen en veertien wereldwijde kanalen, zoals Rakuten, Euronews Live, Filmstream en Edgesport. De zenders zijn gratis te bekijken en een account is niet nodig. De dienst bevat wel advertenties.

Volgens Samsung blijft het aanbod van Samsung TV Plus groeien, zowel via de dienst op tv's, als via mobiele apps. De dienst bestaat al sinds 2015, maar was aanvankelijk alleen in Zuid-Korea beschikbaar. In de afgelopen jaren is de dienst in meer landen uitgekomen en zijn er meer zenders toegevoegd. In de Verenigde Staten heeft de dienst momenteel ruim 145 kanalen.

De streamingdienst werkt met de Samsung TV Plus-apps die geïnstalleerd is op Tizen-tv's. Het is niet mogelijk om die app te verwijderen. Wel kunnen gebruikers alle zenders verwijderen. De app verschijnt dan pas weer als er nieuwe zenders worden toegevoegd.