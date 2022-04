Plex laat Android-gebruikers zonder account gratis films met reclame bekijken

De nieuwe Android-app van Plex biedt toegang tot een selectie van gratis films en tv-series waarvoor inloggen of het aanmaken van een account niet vereist is. Het aanbod bevat wel advertenties. Bij iOS en de webversie moeten gebruikers nog een account maken.

Plex heeft versie 8.2.0 van zijn Android-app uitgebracht en nieuw in de release is de mogelijkheid om video's uit Plex Movies & TV af te spelen zonder dat een account nodig is, zo staat bij de releasenotes op Google Play. Bij het voor het eerst openen van de app krijgen gebruikers direct het overzicht van de beschikbare gratis video's te zien.

Boven in het menu staat wel een melding dat gebruikers een account aan kunnen maken. Gebruikers kunnen echter direct video's bekijken als ze de voorwaarden accepteren. Voorafgaand en tijdens de video's toont Plex advertenties en hier is voor gratis gebruikers geen opt-out voor. Het is niet mogelijk om advertenties over te slaan.

Plex begon eind vorig jaar met zijn aanbod van gratis films en series met advertenties. De weergave is vergelijkbaar met streamingdiensten als Netflix en Disney+. Het aanbod bestaat uit met name oudere titels wat films betreft. In de Verenigde Staten heeft Plex een overeenkomst met Warner Bros, waardoor het aanbod daar breder is.

In de iOS-versie en via de website van Plex is het ook mogelijk om gratis films en series te bekijken met advertenties, maar daarvoor is het aanmaken van een account nog vereist. Het is niet bekend of en wanneer kijken zonder account naar die platforms komt.