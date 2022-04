Plex zet streep door functies Podcasts en Web Shows

Plex stopt met het aanbieden van Web Shows en Podcasts in zijn app. Plex zegt 'altijd te zoeken naar hoe onze tijd en energie onze gebruikersgemeenschap het beste dient' en werk aan deze twee features past daar evident niet bij.

Plex voegde de podcasts en webshows toe in 2018. De ontwikkelaar stelt dat het 'begrijp dat dit een zware impact op een aantal van jullie zal hebben' en Plex biedt daarvoor zijn excuses aan. De functies blijven nog aanwezig tot 15 april aanstaande.

Wel stelt Plex dat 'de meeste van je favoriete webshows en meer een plek elders in de Plex-app hebben'. Andere content die onder Web Shows valt, is ook te zien via de Live TV-functie van Plex, stelt het bedrijf. Trailers voor films en series zijn weer onderdeel van de net nieuw geïntroduceerde Discover-functie, die een integratie van JustWatch blijkt te zijn. Een veelgevraagde optie is overigens de mogelijkheid om de Discover en uitgebreide zoekresultaten uit te kunnen schakelen, zoals dat met andere Online Media Sources ook al kan.

Het is niet voor het eerst dat Plex de stekker uit delen van zijn dienst trekt. Eerder dit jaar moest de Arcade-gamestreamingdienst het ontgelden. Die bestond iets meer dan een jaar. In voorgaande jaren schrapte het ook Plex Cloud, ondersteuning voor plug-ins en de UWP-app.

Plex is van origine software voor mediaservers. Gebruikers installeren Plex Media Server op hun pc en kunnen dan op andere clients hun zelf aan de server toegevoegde media streamen. Naast de servereigenaar kunnen ook anderen toegang krijgen tot de streamingbibliotheek. De server kan videocontent ook tijdens het afspelen re-encoden naar een lagere resolutie en bitrate, indien gewenst. Ook is er ondersteuning voor ondertiteling. Een betaald lidmaatschap van Plex biedt extra's als hardware-accelerated encoding, hdr tone mapping, tv-serie-intro's overslaan, offline kijken en meer.

Plex voegt de laatste jaren echter meer en meer functies aan de app toe, die niet altijd een warm welkom krijgen bij gebruikers op bijvoorbeeld Tweakers, de Plex-forums en /r/Plex. Bij de introductie van zaken als Plex Arcade, Discovery, Live TV en Web Shows vragen veel gebruikers zich af waarom meer basale zaken als ongewenste transcoding by default en ondersteuning voor transcoding naar h.265 niet opgepakt worden.