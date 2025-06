Plex introduceert functie om aftiteling van films en series over te slaan

Plex introduceert Credits Detection, een functie waarmee gebruikers automatisch de aftiteling van een film of serie kunnen overslaan. De feature komt op donderdag standaard beschikbaar voor de persoonlijke mediaservers van Plex Pass-gebruikers en het gratis streamingaanbod van Plex.

Met de nieuwe functie krijgen gebruikers een 'Skip Credits'-knop te zien wanneer de aftiteling van een film of serie begint. Het bedrijf zegt dat de functie automatisch beschikbaar komt in het streamingaanbod van de dienst. Plex Pass-gebruikers met versie 1.31.0 of nieuwer van de Plex Media Server krijgen de feature ook automatisch voor hun persoonlijke mediabibliotheek. De functie werkt in de Plex-app voor Apple TV, Android TV, Fire TV, iOS, macOS, Windows, Xbox, verschillende smart-tv's en meer.

De functie lijkt op de bestaande Skip Intro-feature, die al sinds 2020 beschikbaar is in Plex. Bij die eerdere feature worden intro's van tv-series geïdentificeerd door meerdere afleveringen met elkaar te vergelijken. In het geval van Credits Detection wordt volgens Plex gebruikgemaakt van een complexer algoritme om het begin en einde van de aftiteling te identificeren. Dat algoritme kijkt volgens de dienst naar de aanwezigheid van tekst, zwarte frames en andere zaken. Het bedrijf waarschuwt wel dat de optie mogelijk nog niet altijd verschijnt.