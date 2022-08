Plex voegt native ondersteuning voor filmedities toe aan mediaserversoftware

Plex krijgt ondersteuning voor filmedities. Gebruikers kunnen hierdoor rechtstreeks verschillende filmedities, zoals bijvoorbeeld een ‘Director’s Cut’, in hun Plex-bibliotheek terugvinden als ze dit hebben aangegeven. De functie werkt momenteel enkel voor films en voor Plex Pass-abonnees.

De Plex-mediaserversoftware biedt al langer ondersteuning voor meerdere versies van eenzelfde titel. Dat was handig als een gebruiker meerdere versies van een film of serie in zijn bibliotheek had met een verschillende beeldkwaliteit of compressiemethode. Met de pas toegevoegde ondersteuning voor filmedities wordt het nu eenvoudiger om verschillende filmreleases zoals een ‘Director’s Cut’ of ‘Final Cut’ in de Plex-bibliotheek terug te vinden.

Gebruikers kunnen op twee manieren aangeven dat een filmtitel een aparte editie betreft. Ofwel kunnen ze de bestandsnaam aanpassen volgens de wijze die Plex voorschrijft, ofwel kunnen ze rechtstreeks in de Plex-bibliotheek aangeven dat het over een welbepaalde editie gaat. Plex heeft hiervoor een nieuwe optie gecreëerd.

Momenteel is het enkel mogelijk om filmedities te specifiëren in de Plex-software maar de softwaremaker laat via Twitter weten dat het nadenkt over de ondersteuning voor televisieshows. Beloftes doet het bedrijf achter de mediaserversoftware echter niet. Om de nieuwe functie te kunnen gebruiken is een Plex Pass-abonnement nodig.