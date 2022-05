Plex brengt htpc-app en Snap voor Linux uit

Snap maakt zijn Home Theater PC-app voor Windows, macOS en Linux beschikbaar. Plex kondigt daarnaast ondersteuning voor Linux aan. De dienst heeft een desktop- en htpc-app voor Linux in de Snap-downloadwinkel gepubliceerd.

Plex kondigt officiële Linux-ondersteuning aan met de komst van een desktop- en htpc-Snap voor de dienst. De Plex Desktop Linux App biedt toegang tot films, series en muziek op Plex-servers vanaf Linux-distributies die Snap-packages ondersteunen. De app is beschikbaar in de Snap Store van Canonical. Plex werkt ook aan varianten op basis van het Flatpak-packagingformaat, die verschijnen via Flathub. Tot nu toe waren er alleen desktopapps van Plex voor Windows en macOS.

Tegelijk met de desktopapp voor Linux verschijnt Plex HTPC. Deze app is beschikbaar voor Windows, macOS en als Snap voor Linux. Deze app is geoptimaliseerd voor gebruik op grote schermen. Plex spreekt van de spirituele opvolger van de tv-modus van de Plex Media Player. Plex kondigde in 2019 aan te stoppen met deze speler, maar gebruikers maakten duidelijk dat de vervanger, de desktopapp, onvoldoende geschikt was voor gebruik op grote schermen. Plex beloofde daardoor met een oplossing voor htpc-gebruik te komen. De Plex HTPC-app biedt onder andere ondersteuning voor gebruik met gamecontrollers en audiopass-through.