Linux-services packagen met Snap

Linux-software installeer je normaal via de pakketbeheerder van je Linux-distributie, maar daarmee krijg je doorgaans geen toegang tot de nieuwste versies van de software. Met universele pakketformaten kan dat wel. Softwaremakers bieden met deze pakketformaten eenvoudig hun software aan voor diverse Linux-distributies. Zo installeer je als gebruiker makkelijk de nieuwste versies. Een van die universele pakketformaten is Snap, ontwikkeld door Canonical en daardoor ook het best ondersteund in Ubuntu. Je eigen software in een snap packagen en in de Snap Store publiceren, is niet zo moeilijk. In dit artikel laten we zien hoe dat gaat.

Software voor Linux wordt traditioneel verspreid via repository’s. Je Linux-distributie komt standaard met een repository die pakketten voor alle door de distributie ondersteunde software bevat. Je kunt ook nog extra repository’s toevoegen, en heel wat makers van software bieden een eigen repository met hun software aan. Vooral voor makers van propriëtaire software is dat belangrijk, omdat die in veel Linux-distributies standaard niet opgenomen wordt.

Pakketten in een repository beheren, is voor de makers van distributies veel werk. Als een nieuwe versie van een softwarebibliotheek door een verandering in de api niet meer compatibel is met de vorige versie, kan dit tot fouten leiden in de software die van die bibliotheek gebruikmaakt: het gebruik van de oude api werkt dan niet meer. Soms is dat onmiddellijk duidelijk voor de ontwikkelaar van de software, die het probleem met een update oplost, maar soms zijn de problemen subtieler. Dan crasht de software bijvoorbeeld in niet zo vaak voorkomende situaties. Nog erger wordt het als software A alleen met de oude versie van de bibliotheek blijft werken en software B een incompatibele nieuwe versie van de bibliotheek nodig heeft.

Als je software wilt verspreiden die op meerdere Linux-distributies werkt, wordt de uitdaging nog groter. Want de versies van softwarebibliotheken in al die distributies kunnen sterk verschillen. Distributies zoals Debian zijn vrij conservatief en bevatten vaak al wat oudere versies van software, terwijl een distributie zoals Fedora al sneller nieuwere versies accepteert.

Daarom bestaan er al jaren ook universele pakketformaten voor Linux, zoals AppImage , Flatpak en Snap . Die laatste wordt ontwikkeld door Canonical en wordt het best ondersteund onder Ubuntu. Een snap bevat de software inclusief al zijn afhankelijkheden. Een nadeel is dat gebruikers afhangen van Canonicals Snap Store : terwijl je wel software uit alternatieve repository’s kunt halen, kun je geen extra snapstore toevoegen, tenzij je als bedrijf een contract afsluit met Canonical voor je eigen 'brandstore'. Ubuntu-afgeleide Linux Mint heeft daardoor besloten om geen snaps te gebruiken .