Ubuntu Core Desktop is vertraagd voor onbepaalde tijd, komt niet met 24.04 uit

Ubuntu Core voor de desktop komt nog niet uit in april. Aanvankelijk was het plan dat de desktopversie van de iot-distro met Ubuntu's 24.04 LTS-release uit zou komen, maar het is nu niet meer bekend wanneer dat wel gebeurt.

Dat zegt Tim Holmes-Mitra, director of engineering bij Canonical, tegen OMG Ubuntu. Volgens hem komt Ubuntu Core Desktop niet uit samen met Ubuntu 24.04, de longtermsupportrelease die in april uitkomt. "Ik kan helaas nog geen datum geven waarop we een oplossing hebben voor de problemen die we nog moeten oplossen", zegt Holmes-Mitra. "We willen dat de gebruikerservaring erg goed wordt en dat gaat lang duren." De ontwikkelaar geeft verder geen details over die problemen.

Canonical bracht Ubuntu Core in 2022 uit. Ubuntu Core is een variant van de distro die is bedoeld voor embedded apparaten en internet-of-thingsapparatuur. Tweakers ging daar eerder mee aan de slag op een Raspberry Pi. Canonical zei destijds al dat het van plan was om een desktopvariant uit te brengen, maar gaf daar geen tijdlijn voor. Er zijn inmiddels al ontwikkelaarsbuilds beschikbaar, maar de definitieve versie laat langer op zich wachten. Het is niet bekend of de versie in de 24.10-release van Ubuntu uitkomt.