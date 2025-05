Volgende Ubuntu-release heet 24.10 Oracular Oriole

De volgende Ubuntu-release, 24.10, krijgt de codenaam Oracular Oriole. Dat maakt Canonical bekend. Deze versie van het OS verschijnt ergens in oktober. Het betreft dan weer een interimrelease die negen maanden lang van updates wordt voorzien.

Een African golden oriole

(in het Nederlands 'Afrikaanse wielewaal').

Bron: Tom Applegate / Getty Images

De ontwikkeling van Ubuntu 24.10 komt nu op gang, schrijft Phoronix. Daarbij heeft ontwikkelaar Canonical de codenaam bekendgemaakt. Iedere Ubuntu-release krijgt een combinatie van een bijvoeglijk naamwoord en een dierennaam, beide met dezelfde eerste letter. Een oriole is een vogel en oracular, ofwel orakelachtig, is synoniem voor 'enigmatisch' of 'geheimzinnig'. De huidige release, Ubuntu 24.04 LTS Noble Numbat, verscheen op 25 april.

Het is nog niet bekend welke nieuwe features Ubuntu 24.10 met zich meebrengt. Doorgaans krijgen nieuwe releases in ieder geval nieuwe versies van de Linux-kernel en de Gnome-desktopomgeving. Ubuntu 24.10 zal ergens in oktober verschijnen; de exacte releasedatum is nog niet bekend.