Polestar laadt EV met 77kWh-siliciumanodeaccu in 10 minuten van 10 tot 80% op

Polestar heeft een siliciumanodeaccu van Storedot gebruikt in een prototypeversie van de 5-EV. Deze kon met maximaal 370kW worden opgeladen, wat meer is dan mogelijk in huidige EV's. Daardoor kon de 77kWh-accu in tien minuten van tien tot tachtig procent worden opgeladen.

Polestar schrijft over een test met een prototype auto in een laboratoriumomgeving en zegt dat de auto zo in tien minuten een actieradius van 320 kilometer erbij kreeg. Het accupakket gebruikt 'siliciumdominante cellen', ofwel een siliciumanode in plaats van de gebruikelijke grafietanode. Het gaat wel nog steeds om een lithiumionaccu. Met de siliciumanode kon de auto met een 'consisente laadsnelheid vanaf 310kW' worden opgeladen. Aan het einde van de laadsessie was het vermogen opgelopen tot ruim 370kW.

Die laadsnelheden liggen hoger dan wat nu mogelijk is met EV's. Zo kan de Lucid Air met maximaal 350kW opladen en de Porsche Taycan met maximaal 320kW. Daarbij gaat het om pieklaadvermogens die gedurende het laden dalen. De Storedot-accu zou de laadsnelheid langer hoog kunnen houden, schrijft Polestar. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over siliciumanodes in EV-accu's.

Polestar zegt dat de test een proof-of-concept was om 'aan te tonen dat de technologie toegepast kan worden in toekomstige modellen van Polestar'. Het is niet duidelijk of de accu's daadwerkelijk in Polestar-EV's gebruikt gaan worden en vanaf wanneer. Storedot zegt dat de siliciumanode ook in accu's met een capaciteit van 100kWh of meer gebruikt kunnen worden. De energiedichtheid zou vergelijkbaar zijn met die van accu's met NMC-cellen en de accu's zouden geen gespecialiseerde koelsystemen vereisen.