OpenAI sluit deal met Financial Times voor leveren trainingsdata en voor gebruik

OpenAI heeft een licentiedeal gesloten met zakenkrant Financial Times. Dat heeft de krant bekendgemaakt. OpenAI mag artikelen en beeldmateriaal gebruiken als trainingsdata en ChatGPT gaat artikelen samenvatten en van links voorzien.

De bedoeling is dat ChatGPT de site van de Financial Times van verkeer gaat voorzien door artikelen samen te vatten en er links aan toe te voegen, meldt de krant. In ruil daarvoor kan OpenAI de artikelen en foto's van FT gebruiken als trainingsdata voor het genereren van tekst en afbeeldingen.

Het is de vijfde deal van deze soort. Eerder sloot OpenAI al deals met persbureau Associated Press, de Duitse uitgever Axel Springer, Le Monde uit Frankrijk en Prisa Media uit Spanje. OpenAI heeft geen deal met uitgevers in de Benelux.

FT en OpenAI maken niet bekend hoeveel geld er gemoeid is met de deal. Google heeft voor zijn Gemini-taalmodellen geen deals gesloten met uitgevers. OpenAI is ook nog verwikkeld in een juridisch gevecht met The New York Times om uit te maken in hoeverre OpenAI artikelen online als trainingsdata mag gebruiken. Dat is juridisch grijs gebied.