Nederland subsidieert zeven projecten voor waterstofelektrolyse, goed voor 101MW

De Nederlandse overheid gaat zeven projecten subsidiëren die op basis van elektrolyse waterstof gaan produceren. Deze zeven projecten hebben een gezamenlijke elektrolysecapaciteit van 101MW, waarvan 91MW in de provincie Groningen. De subsidiepot is in totaal 245,6 miljoen euro.

De gemaakte waterstof wordt geleverd aan bijvoorbeeld de chemische industrie of aan tankstations. Het demissionaire kabinet koos vooral voor verschillende, kleinere waterstofprojecten, 'zodat lessen met onder meer de technologie en de vergunningsprocedures zorgen voor versnelling in de ontwikkeling van volgende projecten'.

In totaal is voor meer dan 600 miljoen euro aan subsidie aangevraagd. De subsidie is verleend aan H2 hollandia, Hysolar, Groengas asset met twee projecten, RWE Eemshydrogen, Van Kessel Olie en VoltH2. Een van de projecten krijgt de elektriciteit via een directe lijn met een zonne-installatie, wat volgens de overheid bijdraagt aan het verminderen van druk op het stroomnet.

De subsidie werd afgelopen oktober beschikbaar gesteld en heeft tot doel om te compenseren voor de 'onrendabele top', ofwel het kostenverschil tussen hernieuwbare en fossiele waterstof. Alleen projecten met een capaciteit van 0,5 tot 50MW kwamen in aanmerking voor de subsidie. De overheid had het streven om een totale capaciteit van 100MW te behalen, die met 1MW marge is gehaald. Gemiddeld is 2,5 miljoen euro per megawatt elektrolysecapaciteit subsidie verleend. De bedrijven hebben tot 2028 om de elektrolyseprojecten af te ronden.