Studenten TU Delft tonen ontwerp van waterstofauto die openbare weg op moet gaan

Een team studenten van de TU Delft werkt aan een nieuwe waterstofauto, die goedgekeurd moet worden voor de openbare weg. De studenten presenteerde op woensdagavond het ontwerp van deze Eco-Runner XIV.

Ieder jaar werkt een team van 25 TU Delft-studenten aan een auto die zo efficiënt mogelijk op waterstof rijdt, maar dit is de eerste keer dat een ontwerp ook legaal op de openbare weg mag rijden, zo vertelt het team tijdens zijn ontwerppresentatie. De Eco-Runner XIV is volgens de TU Delft de efficiëntste waterstofauto die daarvoor wordt goedgekeurd. De studenten moesten daarom dit jaar voor het eerst rekening houden met de eisen van de RDW in het ontwerp.

Om het voertuig op de openbare weg te krijgen, moet deze geclassificeerd kunnen worden in de L7E-A2-klasse voor gemotoriseerde voertuigen. De waterstofauto moet ook voldoen aan de 1301 eisen die de RDW daaraan stelt, bijvoorbeeld door extra veiligheidsmaatregelen te nemen. De auto krijgt dit jaar spiegels, grotere ramen, meer lichten en een nummerbord. Tegelijkertijd behoudt het voertuig een opvallend ontwerp, dat vooral is geoptimaliseerd voor een lage luchtweerstand.

De studenten verwachten dat de auto op 8 mei af is. De auto wordt dan gepresenteerd tijdens een Car Reveal-evenement. Het Eco-Runner-team zal in juni een wereldrecordpoging doen met de auto. De studenten willen dan 2056 kilometer afleggen op 1,45kg waterstof, de maximale capaciteit van de tank. Ze doen dat op de route van de Elfstedentocht.