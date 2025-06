TU Delft-studenten laten prototype hyperloop met succes van baan wisselen

Studenten van de TU Delft zijn erin geslaagd om een prototype van de hyperloop succesvol van baan te laten wisselen. In 2030 start het team met het testen van baanwissels van de vacuümtrein met passagiers aan boord.

De baanwissel van de hyperloop is volgens de studenten nog niet eerder vertoond. De onbemande hyperloop is op de campus van de TU Delft succesvol van baan gewisseld op een testbaan van 42 meter. Het studententeam Delft Hyperloop streeft ernaar om de vacuümtrein uiteindelijk snelheden van 1000 kilometer per uur te laten bereiken. Op dit moment haalt de hyperloop van de TU Delft deze snelheid nog niet, maar de succesvolle baanwissel is een belangrijke stap in het bouwen van een Europees netwerk van hyperloops. Het maakt namelijk een netwerk met aftakkingen mogelijk.

De zweeftrein is vanwege zijn hoge snelheid bedoeld om te reizen over lange afstanden, bijvoorbeeld van de ene Europese stad naar de andere. Volgens het studententeam moet het uiteindelijk mogelijk zijn om in een halfuur van Amsterdam naar Parijs te reizen. Om een hyperloopnetwerk te realiseren, zijn honderden kilometers aan vacuümbuizen nodig. De hyperloop zweeft door middel van magnetische voortstuwing door zo'n vacuümbuis. Tweakers schreef eerder al een achtergrondverhaal over de hyperloop van de TU Delft.