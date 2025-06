Fantasy-rpg Avowed van Obsidian verschijnt mogelijk op 12 november

Avowed, de fantasy-rpg van Obsidian, is mogelijk vanaf 12 november speelbaar. Die datum werd genoemd in een blogpost, maar is inmiddels verwijderd. Zondag werd tijdens de Xbox Games Showcase een trailer van de game getoond, maar een concrete releasedatum ontbrak.

Obsidian Entertainment heeft mogelijk per ongeluk de releasedatum van Avowed bekendgemaakt, meldt Tom Warren van The Verge. Op de website van de ontwikkelaar schreef gameregisseur Carrie Patel: "We zijn druk bezig geweest om Avowed klaar te maken voor de release op 12 november 2024". Die zin is inmiddels uit de blog verwijderd. In het bericht is enkel nog te lezen dat de game 'in 2024 verschijnt'. Tijdens de Xbox Games Showcase werd zondagavond ook geen specifieke releasedatum gedeeld, al was het al enkele maanden bekend dat de game in de herfst van dit jaar zou verschijnen.

Avowed speelt zich af in het universum van de Pillars of Eternity-games en moet uitkomen voor de Xbox Series X/S en pc. Volgens de ontwikkelaar zijn de keuzes die spelers maken belangrijk voor de verloop van het verhaal. Verschillende dialoogkeuzes hebben dan ook een andere uitkomst. Eerder dit jaar bracht Obsidian al gameplaybeelden naar buiten van de aankomende fantasy-rpg. Obsidian is naast Pillars of Eternity bekend van onder meer Fallout: New Vegas en The Outer Worlds.