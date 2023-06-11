Fantasy-rpg Avowed van Fallout: New Vegas-makers komt volgend jaar uit

Obsidian Entertainment brengt Avowed in 2024 uit. Dat maakt Microsoft bekend tijdens zijn Xbox Games Showcase. De fantasy-rpg speelt zich af in het universum in van de Pillars of Eternity-games. Het spel verschijnt voor pc's en de Xbox Series X en S.

Avowed speelt zich af in de Living Lands, een geteisterd eiland in de wereld van Eora, zo blijkt uit de trailer die Microsoft op zondagavond toonde. De ontwikkelaar zegt dat dit eiland bestaat uit meerdere delen, ieder met een eigen ecosysteem van flora en fauna.

De video toont onder meer gameplaybeelden met combat en monsters die spelers gaandeweg tegenkomen. Obsidian schrijft dat firstpersoncombat 'een grote focus' voor de studio was. Spelers krijgen toegang tot zwaarden, schilden, bogen, pistolen, magie en meer. De game krijgt daarnaast meerdere kompanen. De trailer toont bijvoorbeeld Kai, een voormalige soldaat die zich bij de groep van de speler voegt.

Obsidian kondigde Avowed in 2020 al aan met een korte trailer, hoewel er sindsdien weinig details over de game zijn gedeeld. Nu meldt de studio dat Avowed volgend jaar verschijnt. Wanneer dat precies gebeurt, is niet bekend. Volgens eerdere geruchten wil Obsidian de game eind volgend jaar uitbrengen, hoewel de studio dat op zondagavond niet bevestigt.