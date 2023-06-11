Fantasy-rpg Avowed van Fallout: New Vegas-makers komt volgend jaar uit

Obsidian Entertainment brengt Avowed in 2024 uit. Dat maakt Microsoft bekend tijdens zijn Xbox Games Showcase. De fantasy-rpg speelt zich af in het universum in van de Pillars of Eternity-games. Het spel verschijnt voor pc's en de Xbox Series X en S.

Avowed speelt zich af in de Living Lands, een geteisterd eiland in de wereld van Eora, zo blijkt uit de trailer die Microsoft op zondagavond toonde. De ontwikkelaar zegt dat dit eiland bestaat uit meerdere delen, ieder met een eigen ecosysteem van flora en fauna.

De video toont onder meer gameplaybeelden met combat en monsters die spelers gaandeweg tegenkomen. Obsidian schrijft dat firstpersoncombat 'een grote focus' voor de studio was. Spelers krijgen toegang tot zwaarden, schilden, bogen, pistolen, magie en meer. De game krijgt daarnaast meerdere kompanen. De trailer toont bijvoorbeeld Kai, een voormalige soldaat die zich bij de groep van de speler voegt.

Obsidian kondigde Avowed in 2020 al aan met een korte trailer, hoewel er sindsdien weinig details over de game zijn gedeeld. Nu meldt de studio dat Avowed volgend jaar verschijnt. Wanneer dat precies gebeurt, is niet bekend. Volgens eerdere geruchten wil Obsidian de game eind volgend jaar uitbrengen, hoewel de studio dat op zondagavond niet bevestigt.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 11-06-2023 19:40 27

11-06-2023 • 19:40

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Reacties (27)

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bassekeNL 11 juni 2023 20:20
Het ziet er een beetje generiek uit. Ik denk dat alles valt of staat met de gameplay.
Nafs Ruh 11 juni 2023 19:57
Lijkt mij een erg vermakelijk spel! Het is goed te zien dat dit de makers zijn van New Vegas. Maar waarom niet voor de Xbox One X? Het ziet er grafisch niet zo complex uit.
mike0001 @Nafs Ruh11 juni 2023 20:12
Het ziet er inderdaad niet heel complex uit. het geeft me een Skyrim 1.5 gevoel als ik eerlijk ben. niet dat dat verkeerd is want daar heb ik minstens 2000 uur in gespeeld :)

Maar ik hoop dat Elder scrolls 6 er toch wat beter uit gaat zien (en wanneer komt die een keer uit)
Louw Post @mike000111 juni 2023 21:04
Hopelijk krijgt de nieuwe Elder Scrolls dezelfde engine als Starfield. Die game ziet er goed uit.
jaquesparblue @Louw Post11 juni 2023 21:30
Starfield draait gewoon op een doorontwikkeling van de Creation engine afaik
Sabas @jaquesparblue11 juni 2023 22:28
De gameplay-beelden zien er tot nu toe inderdaad uit als een verbetering van Fallout 4 (vergelijkbare UI, physics, lightning, NPC modellen), dus die kans is erg groot. Overigens claimden ze bij Fallout 4 ook dat het een nieuwe engine was, terwijl de Creation Engine weinig meer is dan een zelf ontwikkelde update op de zeer oude Gamebryo-engine (die van de TES en Fallout games daarvoor) met wat extra modules eraan vastgeplakt.

Niet dat daar per se iets mis mee hoeft te zijn. Wel hadden zowel Fallout 4 als 76 bij hun launch nog veel hardnekkige bugs die al minstens sinds Fallout 3 aanwezig waren, en waren de grafische updates relatief slecht geoptimaliseerd. Hopelijk is dat bij Starfield eindelijk eens gefixt.

[Reactie gewijzigd door Sabas op 24 juli 2024 09:57]

jaquesparblue @Sabas11 juni 2023 22:53
Voor Fallout 4 werd de Creation omgezet naar een 64bit versie. Dit gaf flinke verbeteringen aan onder andere de Papyrus scripting engine. Dat is de reden waarom er een Skyrim SE is, die diende met name als boilerplate tijdens de ontwikkeling :)
Sabas @jaquesparblue13 juni 2023 09:41
Ah, vandaar! Ik begreep al nooit precies wat nou speciaal was aan Skyrim SE, maar dat klinkt logisch
RelentlessRDS @jaquesparblue11 juni 2023 23:56
Starfield draait op wat Bethesda zelf "Creation Engine 2" noemt, dus dat klopt in de meest letterlijke zin wel.

[Reactie gewijzigd door RelentlessRDS op 24 juli 2024 09:57]

Wolfos
@Louw Post12 juni 2023 16:10
Elder Scrolls VI zal inderdaad een verbeterde versie van die engine draaien.
Wolfos
@Nafs Ruh11 juni 2023 22:08
De One X heeft een CPU uit 2013, die toen al alles behalve indrukwekkend was. Daarnaast zouden ze dan ook de base Xbox One en de One S mee moeten nemen en heb je weer drie extra consoles erbij. Dat is veel werk voor een console die al drie jaar uit productie is, en er zou waarschijnlijk iets in kwaliteit ingeleverd moeten worden.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 24 juli 2024 09:57]

Oon @Nafs Ruh11 juni 2023 20:10
Heeft de Xbox One X al ondersteuning voor AI upscaling (DLSS/FSR) en ray tracing? Zo niet dan lijkt me dat een reden, want dat is tegenwoordig wel een beetje een shortcut aan het worden voor relatief goed uitziende games
Morkatog @Oon12 juni 2023 08:35
Voor FSR 2.0 zekers, zie deze bron.
Sabas 11 juni 2023 22:34
Ik hoop dat Obsidian heeft geleerd van hun tekortkomingen met The Outer Worlds, die op sommige vlakken toch teleurstelde voor wie een nieuwe KOTOR of Fallout New Vegas verwachtte. Bethesda, Bioware, en Ubisoft hebben sterke concurrentie nodig om dit subgenre uit de kwalitatieve slop te trekken; wellicht kan Avowed dat bieden.
RelentlessRDS @Sabas11 juni 2023 23:58
Hopelijk gaat het helpen dat het budget een stuk meer steady is vergeleken met toen ze bezig waren met The Outer Worlds, want daar hadden ze veel problemen mee voordat Microsoft ze overnam.
Oon 11 juni 2023 20:09
Lijkt op een mooie mix van Skyrim en Fable, leuk :)

Ben benieuwd
Vagax 11 juni 2023 21:47
Kijk hier echt naar uit, ze omschrijven het als een parade paartje waar ze al lang mee bezig zijn en het ziet er best goed uit, ben benieuwed naar meer diepte in de gameplay.

Het hint er ook op dat je kan kiezen tussen goedaardig of kwaardaardig spelen wat ik altijd een leuk element vind :D
jkru2133 12 juni 2023 08:19
Oh in de wereld van Pillars of Eternity, Ik kan niet wachten, dat was een leuke fantasy wereld om in te spelen in de games. Ik ben erg benieuwd en ga het zeker volgen!
lonewolf2nd 11 juni 2023 22:49
Hopelijk speelt deze game goed met een 4060 mobile GPU, kwa grafics moet dat wel lukken, als ik de trailer zo zie. Dan schaf ik wel hem aan voor de PC.
Linksquest Moderator Spielerij
12 juni 2023 07:47
Ik had in het begin even een Elders Scrolls gevoel, maar de trailer ziet er niet verkeerd uit. Zeker een game die ik een keer ga proberen als deze op Game Pass verschijnt.
PredCaliber2 12 juni 2023 08:08
Extreem teleurstellende downgrade t.o.v. de initial serieuze trailer. Lijkt haast cartoony.
Arcticwolfx 12 juni 2023 09:07
Het feit dat je alleen maar gevechten ziet is in mijn ervaring meestal een teken dat een spel verder weinig inhoud heeft. Zou geen diepgang in dit spel verwachten.

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