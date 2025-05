Xbox stelt release Avowed uit tot 18 februari 2025

Xbox heeft de release van fantasy-rpg Avowed uitgesteld naar 18 februari 2025. Gamers krijgen op die manier volgens Xbox meer tijd om hun backlog bij te benen. Er zullen nieuwe gameplaybeelden van het spel te zien zijn op de aankomende Gamescom-beurs in Keulen.

Xbox deed de aankondiging op X. Het is niet duidelijk of de uitgeverij de extra tijd ook wil inzetten om verbeteringen toe te passen of eventuele bugs weg te werken. Deze officiële aankondiging komt nadat The Verge-journalist Tom Warren eerder deze maand had aangegeven dat de release van Avowed zou uitgesteld worden naar het begin van 2025.

Avowed is een fantasy-rpg die ontwikkeld wordt door ontwikkelaar Obsidian. De game speelt zich af in Eora, net als de games uit de Pillars of Eternity-serie. Avowed bevat een open wereld die naar verluidt veel groter is dan Skyrim en een aantal grote steden bevat. De game zou een divers combatsysteem bevatten en er zou veel nadruk liggen op hoe de spelwereld reageert op bijvoorbeeld magische spreuken van spelers. Verder zegt Obsidian dat de keuzes van de speler belangrijk zijn voor het verhaal.