Fantasy-rpg Avowed draait op 30fps op Xbox Series X en S

Avowed, de fantasy-rpg van Obsidian, draait rond de 30fps op de Xbox Series X- en S-consoles, laat art director Matt Hanson weten. Hij stelt dat 60 beelden per seconde niet per se noodzakelijk zijn voor een firstpersonsingleplayergame.

Hanson laat in de Iron Lords Podcast weten dat Obsidian voor de consoleversie van Avowed een target van 'minimaal' 30 frames per seconde heeft. Volgens de art director was het daardoor onder meer mogelijk om mooiere effecten en belichting te creëren. Ook stelt hij dat 60fps voor een firstpersonsingleplayergame 'niet per se noodzakelijk zijn'. Er zijn dus geen verschillende modi aanwezig waarmee gamers zelf kunnen kiezen tussen een hogere resolutie of een hogere framerate.

Hanson stelt dat de keuze om te focussen op 30fps 'relatief vroeg' in de ontwikkeling is gemaakt en dat het spel 'behoorlijk soepel draait voor hoe visueel rijk het is'. Eerder gaf Bethesda een soortgelijke reden voor de 30fps-target van Starfield. Later werd er voor die game toch een 60fps-modus toegevoegd voor de Xbox Series X.

Avowed is een fantasy-rpg die ontwikkeld wordt door ontwikkelaar Obsidian. De game speelt zich af in Eora, net als de games uit de Pillars of Eternity-serie van dezelfde maker. Avowed bevat een open wereld die naar verluidt veel groter is dan Skyrim en een aantal grote steden bevat. De game verschijnt op 18 februari 2025 voor de Xbox-consoles en pc.