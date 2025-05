Obsidian toont gameplaybeelden van fantasy-rpg Avowed

Fallout: New Vegas-ontwikkelaar Obsidian Entertainment heeft gameplaybeelden getoond van de rpg Avowed, die in de herfst van dit jaar uitkomt. In een showcase vertelt het bedrijf onder meer over de verschillende vechtmogelijkheden, waaronder de optie om wapens te dualwielden.

Obsidian, de makers van onder andere New Vegas en The Outer Worlds, toonde de beelden tijdens de Xbox Developer Direct Showcase op donderdagavond. In een video vertellen verschillende ontwikkelaars over de fantasy-rpg en tonen ze de eerste beelden.

Volgens de makers is het combatsysteem gemaakt om zo divers mogelijk te kunnen worden ingezet. Spelers kunnen gebruikmaken van zowel hand- als vuurwapens, maar ze kunnen ook magie inzetten. Het is ook mogelijk om die verschillende speelstijlen te combineren, bijvoorbeeld om toverstokken te dualwielden of magie en een zwaard samen te gebruiken. Volgens de makers hebben verschillende vijanden of groepen verschillende aanpakken nodig.

Verder zegt Obsidian dat de keuzes van de speler belangrijk zijn voor het verhaal. De studio toont verschillende dialoogkeuzes die verschillende uitkomsten hebben, vergelijkbaar met hoe het dat in Fallout: New Vegas ook doet. Obsidian toont verder 'de diversiteit van de cultuurrijke wereld'. De makers zeggen ook voor het eerst dat de game in de herfst van dit jaar uitkomt; eerder was alleen bekend dat dat in 2024 zou zijn. De game komt dan uit voor pc en de Xbox.