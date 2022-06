Fallout: New Vegas-maker Obsidian werkt aan 2d-rpg Pentiment

Obsidian Entertainment kondigt Pentiment aan. De ontwikkeling van deze verhalende 2d-game wordt geleid door Josh Sawyer, die eerder aan het roer van Fallout: New Vegas stond. De game komt later dit jaar uit.

Pentiment speelt zich af in het zestiende-eeuwse Beieren en neemt spelers mee op een reis door de ogen van kunstenaar Andreas Maler. Het 2d-rollenspel wordt daarbij beschreven als een 'verhalend avontuur'; het lijkt een moordmysterie te betreffen. De game krijgt een wordt vormgegeven als een middeleeuws kunstwerk en speelt zich af in een boek.

De game is in ontwikkeling bij Obsidian Entertainment, dat momenteel ook aan een vervolg op The Outer Worlds en rpg Avowed werkt. De game komt beschikbaar voor Xbox-consoles en pc's en komt bij release beschikbaar via Game Pass. Het spel komt in november uit.