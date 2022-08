Studio van voormalige Bethesda-producer kondigt openwereld-rpg Wyrdsong aan

Something Wicked Games kondigt tijdens gamescom 2022 met een korte teasertrailer de openwereld-rpg Wyrdsong aan. Het spel verkeert in een zeer vroeg stadium van de ontwikkeling en er is nog geen releasedatum bekendgemaakt.

Wyrdsong is een openwereld-rpg die zich afspeelt in een gefictionaliseerde versie van middeleeuws Portugal. Tijdens het spelen moeten spelers volgens ceo Jeff Gardiner 'de aard van de realiteit in twijfel trekken', wat versterkt moet worden door het gebruik van een 'onbetrouwbare verteller'. "We focussen ons in Wyrdsong sterk op keuzes en consequenties op een diepe, betekenisvolle manier, wat hopelijk nog nooit eerder op deze manier door een rpg is gedaan", aldus Gardiner tegenover The Washington Post. Het woord 'wyrd' zou in het Oudengels zoiets als 'lotsbestemming' betekenen.

In de onthullingstrailer worden twee werelden getoond. Er is een enigszins realistische middeleeuwse burcht te zien met daarvoor een Tempelier. Vervolgens verschijnt er een soort schaduwversie van diezelfde wereld, waarin magie en bovennatuurlijke wezens realiteit zijn.

Something Wicked Games werd recentelijk opgericht door Jeff Gardiner en Charles Staples. Gardiner werkte zestien jaar bij Bethesda, onder meer als hooggeplaatste producer voor The Elder Scrolls V: Skyrim, Fallout 4 en Fallout 76. Staples werkte bij Obsidian Entertainment als lead designer aan Fallout: New Vegas en later als design director van The Outer Worlds.