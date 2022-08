Funcom kondigt openwereldgame Dune: Awakening aan en toont trailer

Uitgever Funcom heeft een cinematische trailer gepubliceerd van Dune: Awakening, waarmee deze game officieel is aangekondigd. Het is een openwereld-mmo met overlevingselementen die gesitueerd is in het Dune-universum van scifischrijver Frank Herbert.

In de aankondiging tijdens de Gamescom-beurs werd niet veel gezegd over de gameplay en daarvan is ook niets te zien in de trailer. Funcom zegt dat de game is geïnspireerd op Herberts meesterwerk en de recente Hollywood-film van Denis Villeneuve. De kenmerkende gigantische zandwormen zullen in ieder geval van de partij zijn.

Er zullen vermoedelijk ook wat vernieuwingen in de game zitten; Funcom spreekt over 'het verkennen van spannende nieuwe mogelijkheden in de franchise'. Spelers krijgen in Dune: Awakening in ieder geval de kans om een 'uitgestrekt en naadloos' Arrakis te verkennen 'zoals nooit tevoren'.

Volgens de uitgever combineert de game 'de grittiness en creativiteit van survivalgames met de sociale interactiviteit van grootschalige, aanhoudende multiplayergames om een ​​unieke en ambitieuze openwereldoverlevings-mmo te creëren'. Spelers kunnen nog niet in kaart gebrachte sectoren bezoeken en geheimen en rijkdommen ontdekken voordat stormen het landschap veranderen.

Ontsnappen aan zandwormen zal ook een gameplayelement worden, net als het uitbouwen van een schuilplaats tot een volwaardige basis. Daarnaast kunnen spelers zich verplaatsen in de kenmerkende voertuigen uit het Dune-universum.

Het zoeken naar spice, het inzetten van een harvester en het beschermen van deze operaties is ook van belang. Dat laatste betekent dat er ook het nodige gevochten zal worden, waarbij spelers 'naadloos' kunnen overgaan van gepantserde auto's tot gevechten in de vliegende Ornithopters. Ook zal er een uitgebreid craftingsysteem in de game zitten en via spice kunnen spelers ook nieuwe vaardigheden verkrijgen.

Er zal ook een duidelijk politiek element in de game zitten: Funcom spreekt over de mogelijkheden voor spelers om hun weg naar de macht uit te tekenen en hun invloed in de Landsraad op te bouwen. Intriges zullen daarbij een niet onbelangrijke rol spelen.

Dune: Awakening komt naar de pc, PS5 en Xbox Series-consoles. Geïnteresseerden kunnen zich alvast aanmelden voor een bèta op de officiële site. In de komende maanden zegt de uitgever meer informatie te delen over de game. Vooralsnog is er geen releasedatum bekend.

Deze game is de tweede Dune-game van Funcom. Het bedrijf maakte in 2019 bekend dat het een deal had gesloten met Legendary Studios om in ieder geval drie games te maken in het universum van Frank Herbert. De eerste game die bekend werd is Dune: Spice Wars en Dune: Awakening is de tweede game die nu is aangekondigd.