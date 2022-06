Northgard-maker werkt aan rts-game Dune: Spice Wars

De Franse studio Shiro Games werkt aan Dune: Spice Wars. Het gaat om een realtime strategygame in het Dune-universum. Volgend jaar moet het spel als earlyaccessgame speelbaar zijn.

Afbeeldingen van Dune: Spice Wars tonen het oppervlak van de zandplaneet Arrakis met verschillende lucht- en landeenheden. Het doel is om het beheer over de planeet en haar spicevoorraden over te nemen en daarbij geweld, politiek, spionage en economie in te zetten, aldus ontwikkelaar Shiro Games.

De Franse studio werkt al twee jaar aan het spel en wil dit in 2022 als earlyaccesstitel uitbrengen. De studio verwacht dat het spel negen tot twaalf maanden als zodanig beschikbaar blijft, voor het volledige spel verschijnt. Gedurende die periode voegen de ontwikkelaars onder andere multiplaysondersteuning en een campagne toe.

Volgens het bedrijf combineert Dune: Spice Wars elementen van rts, grand strategy en '4X'. De term 4X slaat op de combinatie van explore, expand, exploit en exterminate. In het spel zijn vier facties speelbaar.

Shiro Games is vooral bekend van de Viking-rts Northgard. Het is niet de eerste rts in het Dune-universum. De bekendste is Dune II: The Building of a Dynasty, die Westwood Studios in 1992 uitbracht en die als blauwdruk wordt gezien voor opvolgende rts-games, met alle basiselementen die het genre kenmerken.

Ook Tencent-dochteronderneming Funcom is bezig met het maken van games die gebaseerd zijn op de Dune-franchise. In 2019 kondigde het bedrijf aan dat het minstens drie Dune-games zou maken.