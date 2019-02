Funcom maakt minstens drie games gebaseerd op Frank Herbert's Dune-universum

Game-uitgever Funcom, die onder andere bekend is van Conan Exiles en het dit jaar uit te komen Conan Unconquered, maakt in de komende zes jaar minimaal drie games die zijn gebaseerd op Frank Herbert's Dune. Een daarvan is een openwereld-multiplayergame.

In een verklaring bij de cijfers van het vierde kwartaal van Funcom staat dat het bedrijf een exclusieve samenwerking met Legendary Entertainment is aangegaan om in de komende zes jaar minimaal drie Dune-games te maken. Deze games moeten voor zowel de pc als consoles uitkomen. Een van de games die gemaakt worden, is een openwereld-multiplayergame, zo blijkt uit een additionele korte verklaring. De ontwikkeling begint later dit jaar bij Funcoms studio in Oslo. Over de andere games die verschijnen, zijn nog geen details bekendgemaakt.

De ceo van Funcom zegt dat het werken aan Dune-games 'een droom is die uitkomt' en dat er in de toekomst meer zal worden verteld over de games die in de setting van dit sciencefictionuniversum verschijnen. In het verleden zijn verschillende games uitgekomen die het door Frank Herbert gecreëerde universum Dune als basis hebben. De games Dune en Dune II stammen uit 1992, waarna Dune 2000 in 1998 volgde. Drie jaar later kwam Emperor: Battle for Dune uit. Dit zijn allemaal strategiegames, waarbij laatstgenoemde titel als eerste Dune-game een 3d-wereld kreeg.

Vorig jaar bracht Funcom onder meer in mei de game Conan Exiles uit. In december volgde de release van de singleplayergame Mutant Year Zero: Road to Eden. In het tweede kwartaal van dit jaar brengen Petroglyph Studios en Funcom de game Conan Unconquered uit.

De kwartaalcijfers geven een rooskleurig beeld van de uitgever. De omzet steeg in het laatste kwartaal van vorig jaar met 166 procent naar 8,3 miljoen dollar en over heel 2018 steeg de omzet met 46 procent naar 33,8 miljoen dollar. De studio noemt 2018 dan ook zijn beste jaar tot nu toe.