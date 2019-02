Proximus geeft klanten die hun prepaidkaart online herladen meer mobiele data

Proximusklanten met een Pay&Go+ prepaidkaart die herladen via de website of de MyProximus-app ontvangen vanaf 1 maart meer mobiele data. De bonus kan volgens de Belgische operator oplopen tot zesmaal zoveel data.

Concreet zien de bonussen voor herlaadbeurten bij Proximus als volgt uit: bij een herlaadbeurt van 10 euro krijgt de klant krijgt bovenop zijn krediet 10 belminuten, 500 sms’jes, 100MB mobiele data voor offline en 500MB voor online herladen. Bij een herlaadbeurt van 15 euro, volgens Proximus de populairste formule, gaat het om 20 extra belminuten, onbeperkt sms’en, 250MB mobiele data voor offline en 3GB voor online herladen. Klanten die voor 25 euro herladen ontvangen bovenop hun krediet 50 belminuten, onbeperkt sms’en, 500MB mobiele data voor offline en 5GB voor online herladen.

Klanten die een nieuwe kaart van 10 euro activeren, krijgen vanaf 1 maart eenmalig 3GB data cadeau. Ook de bijkomende data-opties, die de klant kan activeren door krediet in te ruilen dat al op de kaart staat, worden volgens Proximus aantrekkelijker. In ruil voor 6 euro krediet krijgt een gebruiker bijvoorbeeld 500MB, voor 12 euro krediet is dat 3GB. Zowel bonussen als data-opties blijven 31 dagen geldig.

Met de aanpassingen wil Proximus naar eigen zeggen tegemoetkomen aan het stijgende dataverbruik en inspelen op de veranderende gebruiksgewoonten van de klant.