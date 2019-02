Werk aan alle versies van Overkill's The Walking Dead wordt stopgezet

Skybound, het entertainmentbedrijf dat de rechten op The Walking Dead beheert, heeft per direct het contract met Starbreeze Studios beëindigd. Het werk aan alle versies van de game Overkill's The Walking Dead wordt stopgezet. Dat betekent dat de consoleversies niet uitkomen.

Skybound maakt op zijn website bekend dat alle inspanningen rondom Overkill's The Walking Dead worden stopgezet en dat het contract met Starbreeze Studios is beëindigd. Het bedrijf zegt dat de game niet voldoet aan zijn normen en dat de beloofde kwaliteit niet is geleverd. Skybound zegt de teleurstelling van fans over de game te delen.

In 2014 sloot Skybound een contract met Starbreeze Studios. Laatstgenoemde kreeg daarmee de verantwoordelijkheid in handen voor het maken en uitbrengen van een co-op-actiegame rondom het thema The Walking Dead. Skybound zegt zijn best te hebben gedaan om samen met Starbreeze alle problemen die het zag rondom de game, op te lossen, maar dat is niet gelukt.

De contractbreuk betekent dat de consoleversies van Overkill's The Walking Dead niet meer zullen uitkomen. Sony was in februari al begonnen met het teruggeven van geld aan PlayStation 4-bezitters die een preorder van de game hadden geplaatst. De uitgever van de consoleversie, 505 Games, ontkende toen nog dat de game was geschrapt. Eerder dit jaar werden de PlayStation 4- en Xbox One-versies van het spel al uitgesteld tot een onbepaalde datum.

In november vorig jaar kwam Overkill's The Walking Dead uit op Steam. De game kreeg matige recensies en werd slecht verkocht. Ook zijn er nauwelijks spelers actief in de co-opzombiegame. Wat er precies met de versie op Steam gebeurt, is nog niet duidelijk. In ieder geval is de verdere ontwikkeling van de game gestaakt. Momenteel is het spel nog te koop op het platform van Valve.

Starbreeze, dat succes behaalde met Payday 2, verkeert in grote financiële problemen door de perikelen rondom de mislukte zombiegame. Het bedrijf is bezig met een herstructurering. Eind januari publiceerde Eurogamer een achtergrondartikel over 'de val' van Starbreeze. Daarin vertellen ontwikkelaars over de problemen bij de ontwikkeling.