Game-uitgever Starbreeze ontslaat zestig werknemers

De Zweedse uitgever Starbreeze heeft zestig werknemers ontslagen om kosten te besparen. Met deze maatregel spaart Starbreeze naar eigen zeggen drie miljoen Zweedse Kronen uit per maand, wat omgerekend ongeveer 283.000 euro is.

Starbreeze is al sinds 2018 bezig met een reorganisatie en om verdere kosten te besparen ontslaat de uitgever zestig werknemers. Momenteel werken er nog tweehonderdveertig personen bij het bedrijf. De ontslagen vallen bij het kantoor in Stockholm. De procedure zou in november van dit jaar afgerond moeten zijn en het bespaart volgens het bedrijf zelf drie miljoen Zweedse Kronen per maand, wat ongeveer op 283.000 euro uitkomt. Naar eigen zeggen heeft het bedrijf de keuze gemaakt om zich volledig te kunnen richten op zijn 'core business'.

De Zweedse uitgever, bekend van zijn werk aan games als Payday en The Walking Dead, heeft al langer financiële problemen. Zo kwam er een maand geleden een bericht dat de uitgever het geen jaar meer vol zou houden bij de huidige koers en verkocht het meerdere gamestudios en licenties aan andere bedrijven.