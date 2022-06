Starbreeze heeft distributiedeals Payday 3 nodig om te overleven

Starbreeze, de Zweedse uitgever en ontwikkelaar van Payday 2, zoekt nog altijd naar deals voor de distributie van Payday 3. Dat spel moet ergens in 2022 of 2023 uitkomen. Starbreeze heeft meer geld nodig om te kunnen blijven bestaan.

Zonder extra financieringen, inkomsten uit het afstoten van bedrijfsonderdelen of distributieovereenkomsten voor Payday 3, dreigt er aan het einde van dit jaar een liquiditeitstekort, schrijft Starbreeze in een rapport over de kwartaalcijfers. Als zo'n deal niet wordt gemaakt, heeft het bedrijf niet genoeg geld om nog eens twaalf maanden te overleven. Hoewel het rapport dit risico beschrijft, staat er ook in dat het bestuur er vertrouwen in heeft dat er een deal wordt gemaakt.

Starbreeze zei eind 2019 dat het de bedoeling is dat Payday 3 in 2022 of 2023 uit zal komen. Destijds zei Starbreeze in het volgende jaar overeenkomsten te sluiten met distributeurs, om zo geld binnen te halen voor de verdere ontwikkeling. Daarbij kan gedacht worden aan het vinden van een uitgever of een gameswinkel, zoals de Epic Games Store, die betaalt voor tijdelijke exclusiviteit.

Omdat Starbreeze nu aangeeft nog altijd op zoek te zijn naar distributiepartners, lijkt het erop dat er nog geen grote deal is gemaakt voor Payday 3. Eind vorig jaar zei Starbreeze dat Payday 3 in de ontwerpfase is en dat de game wordt gemaakt met Unreal Engine.

In 2020 leed Starbreeze een verlies van 130,5 miljoen Zweedse kronen. Omgerekend is dat zo'n 13 miljoen euro. Het verlies was daarmee veel lager dan een jaar eerder. Toen was het nog 452,4 miljoen kronen, ofwel 45 miljoen euro. Het bedrijf zegt er financieel nu beter voor te staan en geld te hebben om de ontwikkeling van Payday 3 voort te zetten.

Starbreeze kwam een aantal jaar geleden in grote financiële problemen door het floppen van Overkill's The Walking Dead. Het bedrijf moest reorganiseren en heeft studio's en rechten van diverse games verkocht om boven water te blijven. Ook pakte de ontwikkelaar de ontwikkeling van zijn succesvolle game Payday 2 weer op. Dat bleek effectief; in het afgelopen kwartaal kwam 94 procent van de omzet uit die game.