Starbreeze toont nieuwe Payday 3-teaser, komt deze zomer met eerste gameplay

Ontwikkelaar Starbreeze Studios heeft een nieuwe korte teasertrailer voor Payday 3 uitgebracht. De ontwikkelaar zegt deze zomer daarnaast de eerste gameplaybeelden van de bankroofshooter te tonen. De game staat op de planning voor later dit jaar.

In de teasertrailer van twintig seconden is een personage te zien die spreekt over een 'simpele klus', gevolgd door de bevestiging dat de eerste Payday 3-gameplaytrailer in de zomer verschijnt. De studio bevestigt in een blogpost op Steam ook opnieuw dat de game dit jaar nog uitkomt. Starbreeze deelt nog geen concrete releasedatum. Het bedrijf zegt wel, naast eerste gameplaybeelden, deze zomer ook met 'meer informatie' over de game te komen. Starbreeze spreekt al sinds 2016 over Payday 3, maar heeft nog weinig concrete details over de game gedeeld.