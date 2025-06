Intel bevestigt nieuwe ontslagen na geruchten over bezuinigingen

Intel bevestigt tegenover media dat het 'personeelsreducties' doorvoert. Er gingen onlangs geruchten rond dat Intel de budgetten voor zijn clientcomputing- en datacenterdivisies zou korten. Intel noemt zelf geen aantal ontslagen en zegt ook niet binnen welke divisies die vallen.

Intel bevestigt de kostenbesparingen tegenover Tom's Hardware. Het bedrijf voert die door vanwege de 'uitdagende macro-economische omgeving' die momenteel speelt op de cpu-markt. "We richten ons op het identificeren van kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen door middel van verschillende initiatieven, waaronder een aantal bedrijfs- en functiespecifieke personeelsreducties in gebieden binnen het bedrijf." Intel zegt te blijven investeren in kerngebieden van het bedrijf, waaronder zijn 'productieactiviteiten binnen de VS', vermoedelijk doelend op de IDM 2.0-strategie waarmee het bedrijf investeert in nieuwe chipfabrieken.

Onlangs gingen er al geruchten rond over de kostenbesparingen die Intel zou doorvoeren, schrijft Tom's Hardware. Dylan Patel van SemiAnalysis schreef toen dat het bedrijf tien procent van de budgetten van bepaalde divisies zou schrappen. Het zou daarbij gaan om de clientcomputinggroep, die verantwoordelijk is voor consumenten-cpu's, en Intels datacenterdivisie. De bezuinigingen komen volgens Patel neer op maximaal twintig procent van het personeel in die divisies. Intel bevestigt nu dus dat er ontslagen vallen, maar zegt niet om hoeveel medewerkers het precies gaat en in welke divisies het getroffen personeel werkt. Of de informatie van Patel klopt, is dan ook niet bekend.

De ontslagen van Intel volgen op een tegenvallende vraag naar consumentenelektronica. Onder meer Intel zegt daar last van te hebben. Intel draaide vorig kwartaal een nettoverlies van 2,8 miljard dollar, nadat zijn clientcomputing- en datacenterdivisies fors minder omzet draaiden dan een jaar eerder. Intel hield eind vorig jaar al een ontslagronde vanwege de tegenvallende vraag naar pc's. Ook andere chipmakers noteerden onlangs tegenvallende kwartaalresultaten. De omzet van TSMC daalde vorig kwartaal voor het eerst in vier jaar en Samsungs chipdivisie draaide vorig kwartaal een recordverlies.