Chinees bedrijf komt met PowerStar P3-cpu, betreft vermoedelijk Intel-rebrand

Chinees bedrijf PowerLeader introduceert een 'nieuwe' x86-processor, de PowerStar P3-01105. Het lijkt een rebrand van Intels Core i3-10105-desktopprocessor te zijn, hoewel het bedrijf dat niet concreet bevestigt.

PowerLeader bevestigde onlangs de desktop-cpu-markt te betreden met zijn PowerStar P3-processor, schrijven Chinese media als ITHome. Het bedrijf stelt dat de processor bedoeld is voor 'dagelijks desktopgebruik', en ook geschikt is voor professioneel gebruik door de 'overheid, onderwijs, energie, industrie, financiën, medische zorg, games en detailhandel'. PowerLeader deelt verder echter geen concrete specificaties.

In reactie op een tweet over de PowerStar-cpu merkten Twitter-gebruikers op dat de processor waarschijnlijk een rebrand van Intels Core i3-10105-processor uit 2021 is. De processor beschikt over een ontwerp dat nagenoeg identiek is aan dat van Intels Comet Lake-processor, schrijft onder meer techwebsite Tom's Hardware.

Op vergelijkingsafbeeldingen is te zien dat zowel de heatspreader als het substraat van beide processors identiek is. De tekst op de processors is vergelijkbaar, net als de productnamen, met 'i3 10105' voor Intels processor en 'P3 01105' voor de Chinese cpu. Daarnaast zijn beide processors geklokt op 3,7GHz. Ook zou de QR-code op de Chinese processor identiek zijn aan die op de Intel Core i3-10105.

Chinese berichtgeving over de PowerStar P3-cpu lijkt niets te melden over een samenwerking met Intel, maar het ligt dus voor de hand dat de cpu door Intel is geproduceerd. PowerLeader zegt wel dat de processor 'meerdere malen beter presteert' dan binnenlandse Chinese processors, waarmee het bedrijf erop lijkt te hinten dat de processor niet is ontwikkeld in China. Het bedrijf verkoopt ook servers met daarin Intel-hardware, hoewel de daarvoor gebruikte chips geen rebrands zijn.

Het is niet bekend waarom PowerLeader met een rebrand van Intels Comet Lake-processor komt. Tom's Hardware speculeert dat PowerLeader hiermee mogelijk in aanmerking komt voor subsidies van de Chinese overheid voor het uitbrengen van 'binnenlandse producten', maar dat wordt niet officieel bevestigd.