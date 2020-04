Intels tiende generatie Core-processors

Intel maakt zich op om de tiende generatie Core-processors, met codenaam Comet Lake, uit te brengen. Deze tiende generatie Core-processors markeert de zesde en waarschijnlijk laatste generatie processors op een 14nm-procedé. De cores zijn nog steeds gebaseerd op de Skylake-architectuur, waarmee dit, afhankelijk van hoe je telt, de vierde of vijfde Skylake-generatie is.

Over het platform mogen en kunnen we nog niet veel vertellen, maar het is al algemeen bekend dat een nieuwe chipset én een nieuwe socket voor Comet Lake nodig zijn. Die Z490-chipset met daarop de lga1200-socket wordt pas op een later moment aangekondigd. Vooralsnog kunnen we alleen kijken naar de belangrijkste specificaties van de tiende generatie Core-processors en de opvallendste features daarvan. Daarbij heeft Intel de nadruk gelegd op de overklokbaarheid.

De meest in het oog springende features van Comet Lake S zijn hyperthreading, klokfrequentie en overklokken. Dat zijn op zichzelf natuurlijk geen van drieën nieuwe features, maar de implementatie is dat wel. We bekijken deze drie 'nieuwe' features en zetten alle nieuwe processors voor je op een rijtje.

Een die-shot van een volledige Comet Lake S-processor